Резко поднялся сахар: в Башкирии при странных обстоятельствах скончалась семиклассница

СЕГОДНЯ 08:54 2018-11-28T08:54:07+03:00

Девочка десять дней пролежала в диабетической коме, но врачи не смогли ее спасти

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В Чишмах при крайне странных обстоятельствах скончалась семиклассница Алина Калинина (имя изменено – ред.). У абсолютно здоровой девочки неожиданно сильно повысился сахар в крови, и перепуганные родители вызвали скорую. Девочку отвезли в больницу, где она впала в диабетическую кому. Десять дней родные и близкие Алины молились, чтобы девочка очнулась. Врачи сделали, что смогли: перевели ребенка на искусственную вентиляцию легких, но несмотря на все усилия, 26 ноября семиклассница скончалась, так и не приходя в сознание.

- Алина была очень веселой и активной девочкой, - рассказывает знакомая семьи Калининых. – Хорошо училась, занималась в спортивной школе, любила танцевать и рисовать. Я разговаривала с ее мамой, та в шоке – ведь у дочери всегда были хорошие анализы.

Похоронили Алину вчера, 27 ноября. Попрощаться с девочкой пришли учителя и одноклассники. Никто не мог сдержать слез, вспоминая веселую и красивую девочку.