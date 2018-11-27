В Уфе школьный автобус столкнулся с «семеркой»

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-27T14:51:04+03:00

В момент ДТП в ПАЗике было двое ребят

Изменить размер текста: A A

ДТП с участием школьного автобуса произошло в Деме сегодня около половины второго дня.

Недалеко от дома №56 по улице Романовка ПАЗик с пометкой "Дети" столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Удар оказался довольно сильным, переднюю часть "семерки" серьезно помяло. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики.

В пресс-службе администрации города рассказали, что в момент столкновения в автобусе находились двое детей. Оба не пострадали. Пассажирку легкового авто обследовали врачи, серьезных травм у нее не оказалось и женщину отпустили. Сам водитель «семерки» отказался от осмотра.

По чьей вине произошла авария, пока не ясно, обстоятельства инцидента выясняются.