2018-11-27T14:51:04+03:00
Происшествия

В Уфе школьный автобус столкнулся с «семеркой»

В момент ДТП в ПАЗике было двое ребят
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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По счастливой случайности никто не пострадалПо счастливой случайности никто не пострадал
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ДТП с участием школьного автобуса произошло в Деме сегодня около половины второго дня.

Недалеко от дома №56 по улице Романовка ПАЗик с пометкой "Дети" столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Удар оказался довольно сильным, переднюю часть "семерки" серьезно помяло. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики.

В пресс-службе администрации города рассказали, что в момент столкновения в автобусе находились двое детей. Оба не пострадали. Пассажирку легкового авто обследовали врачи, серьезных травм у нее не оказалось и женщину отпустили. Сам водитель «семерки» отказался от осмотра.

По чьей вине произошла авария, пока не ясно, обстоятельства инцидента выясняются.

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