Уфу сковали восьмибалльные пробки
Сложнее всего ситуация обстоит на севере города
Уфа вновь встала в утренних пробках
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Утром 27 ноября Уфу вновь сковали восьмибалльные пробки.
По данным популярного сервиса «Яндекс.Пробки», сложнее всего ситуация обстоит на севере города. Так, в Черниковке почти без движения стоит улица Александра Невского. Значительные пробки ожидают водителей, выезжающих из Инорса – на улице Сельской Богородской скорость движения не превышает 10 километров в час.
Жителей Сипайлово огорчит автомобильный затор по улице Маршала Жукова. В историческом центре города в традиционную пробку встали улицы Заки Валиди, Октябрьской Революции и Цюрупы.