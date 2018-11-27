2018-11-27T06:35:00+03:00
Авто

Уфу сковали восьмибалльные пробки

Сложнее всего ситуация обстоит на севере города
Рустем АХУНОВ
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Уфа вновь встала в утренних пробкахУфа вновь встала в утренних пробках
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Утром 27 ноября Уфу вновь сковали восьмибалльные пробки.

По данным популярного сервиса «Яндекс.Пробки», сложнее всего ситуация обстоит на севере города. Так, в Черниковке почти без движения стоит улица Александра Невского. Значительные пробки ожидают водителей, выезжающих из Инорса – на улице Сельской Богородской скорость движения не превышает 10 километров в час.

Жителей Сипайлово огорчит автомобильный затор по улице Маршала Жукова. В историческом центре города в традиционную пробку встали улицы Заки Валиди, Октябрьской Революции и Цюрупы.

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