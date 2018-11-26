2018-11-26T19:47:09+03:00
Звезды

В Уфе выступили «Бурановские бабушки»

Старушки спели в одном из торговых центров
Рустем АХУНОВ
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В Уфе выступили «Бурановские бабушки»В Уфе выступили «Бурановские бабушки»
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В Уфе выступили знаменитый коллектив «Бурановских бабушек», сообщает телеканал «ВсяУфа».

Все началось с того, что один из уфимских торговых центров решил отметить годовщину своего открытия. В администрации магазина не поскупились и привезли знаменитых бабушек, выступавших от России на «Евровидении» в 2012 году.

Певицы исполнили с десяток хитов. Некоторые песни звучали на английском языке, но этого никого не смутило – мотив был прост и понятен.

Посетители выступления бабушек отметили, что главный козырь коллектива вовсе не внешний вид или музыкальная составляющая. Зрителей старушки покоряют бесконечным запасом обаяния.

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