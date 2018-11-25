2018-11-25T15:28:41+03:00
Происшествия

Не поделили рельсы: в Уфе столкнулись два трамвая

К счастью, никто не пострадал: ни пассажиры, ни транспорт
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
Изменить размер текста:

Курьезный случай произошел сегодня, 25 ноября, в районе трамвайного кольца «Зеленая роща». Там умудрились столкнуться по касательной два трамвая, следовавшие по маршрутам № 16 и №18. Как пояснили в уфимском МУЭТ, один из вагоновожатых не учел габариты трамвая и поставил его на время обеденного перерыва по большому тупику. В это время водитель другого трамвая приехал на конечную остановку и, отправляясь на следующий рейс, стал разворачиваться по малому кругу.

К счастью, оба вагона были без пассажиров, поэтому никто не пострадал. Да и трамвайные вагоны получили самые незначительные повреждения: лишь кое-где откололась краска.

- Время простоя трамваем составило 24 минуты, остальные маршруты отправлялись по расписанию. Простоя движения не было, - добавили в пресс-службе МУЭТ. – Сейчас оба вагона работают по штатному расписанию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24