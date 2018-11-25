2018-11-25T12:33:01+03:00
Спорт

Сегодня «Салават Юлаев» начинает домашнюю серию матчем с минским «Динамо»

Начало встречи – в 16:30 по уфимскому времени
Ильдар АХМАДЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает борьбу за высокие места в таблице Восточной конференции. Сегодня, 25 ноября, подопечные Николая Цулыгина начнут очередную домашнюю серию матчей поединком с минским «Динамо». Стартовая сирена прозвучит в 16:30 по уфимскому времени.

Матчи с белорусской командой всегда интересны зрителю. История личных встреч «Динамо» и «Салавата» не в пользу минчан, 17 раз победу праздновали уфимцы, бело-голубым удача улыбнулась всего 5 раз. Тем не менее, последние матчи проходили в упорной борьбе. В конце сентября «юлаевцы» обыграли минчан в гостях со счетом 1:3, в прошлом сезоне «Салават» дважды побеждал с преимуществом в две шайбы и один раз – по буллитам.

Минское «Динамо» идет на 11- месте в турнирной таблице Запада, «Салават» занимает 7-ю строчку на Востоке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уфимка возмутилась курением водителя маршрутки прямо в салоне автобуса
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
Линус Умарк рассказал, почему остался в «Салавате Юлаева»
Жительница Башкирии пришла на «Битву экстрасенсов», чтобы найти сына
Динар Гильмутдинов прокомментировал слухи о поддельном дипломе своего заместителя
В Башкирии пассажирский автобус на полном ходу врезался в табун лошадей
В Башкирии на трассе столкнулись «Лада Гранта» и «SsangYong»: есть погибший
В Башкирии наградили пятиклассницу, которая спасла из пожара своих маленьких сестренок
Пропавшего 10-летнего мальчика из Башкирии всю ночь искали волонтеры и местные жители
Метель и снегопады: МЧС предупреждают жителей Башкирии о непогоде
Упавший в Уфе в люк мальчик получил травму спины
Какой будет погода в Башкирии 25 ноября
В Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина
21-летний житель Башкирии после ссоры с девушкой угнал машину
Юрий Шевчук выступил за сохранение башкирских шиханов
Стала известна личность 9-летнего мальчика, которого ударило током в Башкирии
В Башкирии волонтеры выйдут искать 43-летнего Александра Кириченко
Уфимская афиша на выходные: Алексей Чумаков, "November Fest" и "Лебединое озеро"
С 1 февраля в Башкирии вырастут зарплаты сотрудников МФЦ
В уфимском зоопарке родились львята Атос, Портос и Арамис
Радий Хабиров о нацпроектах: Не дадим своровать эти деньги!
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2113 и НефАЗ, есть погибшая
Башкирский кумыс вошел в список самой отвратительной еды
Стала известна личность 27-летнего жителя Башкирии, который погиб в Санкт-Петербурге
Спасение пятилетнего ребенка, провалившегося в люк в Уфе, сняли на видео