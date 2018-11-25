Сегодня «Салават Юлаев» начинает домашнюю серию матчем с минским «Динамо»

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-25T12:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает борьбу за высокие места в таблице Восточной конференции. Сегодня, 25 ноября, подопечные Николая Цулыгина начнут очередную домашнюю серию матчей поединком с минским «Динамо». Стартовая сирена прозвучит в 16:30 по уфимскому времени.

Матчи с белорусской командой всегда интересны зрителю. История личных встреч «Динамо» и «Салавата» не в пользу минчан, 17 раз победу праздновали уфимцы, бело-голубым удача улыбнулась всего 5 раз. Тем не менее, последние матчи проходили в упорной борьбе. В конце сентября «юлаевцы» обыграли минчан в гостях со счетом 1:3, в прошлом сезоне «Салават» дважды побеждал с преимуществом в две шайбы и один раз – по буллитам.

Минское «Динамо» идет на 11- месте в турнирной таблице Запада, «Салават» занимает 7-ю строчку на Востоке.