21-летний житель Башкирии после ссоры с девушкой угнал машину
На ней он хотел поехать в магазин за алкоголем
фото: Рустем АХУНОВ
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В Бурзянском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне «вазовской девятки».
Оказалось, что 21-летний местный житель в тот вечер в телефонном разговоре поссорился со своей девушкой. Чтобы остудить эмоции, он решил выпить, только вот пешком до ларька идти не хотелось. Тогда он решил угнать ВАЗ-2109, припаркованный во дворе.
Также его подозревают в попытках краж. По предварителным данным, у него не хватило денег на выпивку и тогда он разбил несколько окон автомобилей, с целью найти в салоне деньги с помощью топора и полена. Угнанная «девятка» возвращена законному владельцу.