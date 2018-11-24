2018-11-24T17:01:57+03:00
Происшествия

21-летний житель Башкирии после ссоры с девушкой угнал машину

На ней он хотел поехать в магазин за алкоголем
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В Бурзянском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне «вазовской девятки».

Оказалось, что 21-летний местный житель в тот вечер в телефонном разговоре поссорился со своей девушкой. Чтобы остудить эмоции, он решил выпить, только вот пешком до ларька идти не хотелось. Тогда он решил угнать ВАЗ-2109, припаркованный во дворе.

Также его подозревают в попытках краж. По предварителным данным, у него не хватило денег на выпивку и тогда он разбил несколько окон автомобилей, с целью найти в салоне деньги с помощью топора и полена. Угнанная «девятка» возвращена законному владельцу.

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