Стала известна личность 9-летнего мальчика, которого ударило током в Башкирии
17 ноября в Белебее произошло ЧП – девятилетний мальчик поступил в больницу с ожогами обеих рук. Ребенок получил серьезные травмы на опоре линии электропередач, он залез на конструкцию ЛЭП, где его ударило током.
Сначала его увезли в местную больницу, однако потом перевели в одну из уфимских. Ему уже ампутировали пальцы, сделали две операции. За его жизнь борются врачи - впереди школьника ждут сложное лечение и долгая реабилитация.
Стала известна личность пострадавшего – им оказался Роман Б., житель Белебея.
Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы. Тем временем неравнодушные оказывают финансовую помощь семье.
- Спасибо вам большое. Мир вашему дому. Самое главное, что Рома жив, - пишут родственники.
Если вы хотите помочь ребенку, то это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка матери - 2202 2002 7491 1773 (Татьяна Викторовна Гурова).