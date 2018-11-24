2018-11-24T14:39:08+03:00
Происшествия

Стала известна личность 9-летнего мальчика, которого ударило током в Башкирии

За жизнь ребенка борются врачи
Эльвина АПАРИНА
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Впереди Рому ждут долгое лечение и реабилитацияВпереди Рому ждут долгое лечение и реабилитация
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17 ноября в Белебее произошло ЧП – девятилетний мальчик поступил в больницу с ожогами обеих рук. Ребенок получил серьезные травмы на опоре линии электропередач, он залез на конструкцию ЛЭП, где его ударило током.

Сначала его увезли в местную больницу, однако потом перевели в одну из уфимских. Ему уже ампутировали пальцы, сделали две операции. За его жизнь борются врачи - впереди школьника ждут сложное лечение и долгая реабилитация.

Стала известна личность пострадавшего – им оказался Роман Б., житель Белебея.

Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы. Тем временем неравнодушные оказывают финансовую помощь семье.

- Спасибо вам большое. Мир вашему дому. Самое главное, что Рома жив, - пишут родственники.

Если вы хотите помочь ребенку, то это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка матери - 2202 2002 7491 1773 (Татьяна Викторовна Гурова).

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