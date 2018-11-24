Башкирский кумыс вошел в список самой отвратительной еды

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-24T11:14:46+03:00

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В Швеции открылся музей отвратительных блюд. Среди самой ужасной и неапеттитной еды: вареное утиное яйцо или балют из Филиппин, натто – сброженные соевые бобы из Японии, глаз овцы в томатном соке из Монголии, мопановые черви – деликатес из Зимбабве и многие другие.

Внезапно среди этих «великолепных» блюд встречается башкирский кумыс - его тоже отнесли к отвратительной еде. Это вызвало возмущение у башкир.

- Кто составлял этот рейтинг? Обидно, что наш национальный напиток оказался в рейтинге с червями и глазом овцы, - пишут в социальных сетях.

Но нашлись и те, кто считает, что кумыс действительно отвратителен.

- Как-то думаю, дай попробую, что за напиток кумыс такой. Взял бутылочку в магазине. Смог сделать только пару глотков - "напиток" отправился в мусорное ведро. Запах у него был крайне специфический, - пишет молодой человек.

Посмотреть на коллекцию «отвратительной» еды можно тут.