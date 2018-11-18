В пожаре на улице Первомайской в Уфе погиб мужчина

СЕГОДНЯ 18:42 2018-11-18T18:42:35+03:00

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Днем 18 ноября в одном из домов по улице Первомайской в Уфе произошел пожар. Жители дома немедленно вызвали пожарных.

Как рассказали «Комсомолке» в 22-ом отряде, возгорание началось с квартиры на четвертом этаже в 16:37.

На место оперативно выехали огнеборцы, которые через полчаса уже ликвидировали открытое горение. К сожалению, при тушении был обнаружен погибший мужчина. Его личность неизвестна.

На месте работали 5 единиц техники и 17 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель.