2018-11-17T18:47:52+03:00
Происшествия

«Наотмечалась»: виновницей ДТП элитных автомобилей в Башкирии оказалась пьяная женщина

После происшествия она все еще не понимала, что наделала [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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13 ноября в Стерлитамаке в вечернее время на улице Худайбердина возле остановки «ТЦ “Фабри”» произошло ДТП с участием двух элитных иномарок. Согласно сводке ГИБДД, автомобиль Audi Q5 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi Q7.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Каково же было удивление очевидцев и прибывших на место правоохранителей, когда они увидели, кто оказался виновником происшествия. Женщина за рулем Audi Q5 не то что стоять, она еле сидела за рулем и с трудом связывала слова в предложения. До автомобиля ГИБДД ее донесли буквально на руках.

Виновницу уводят с места ДТП.

Жена пострадавшего водителя Audi Q7 решила лично узнать у виновницы, зачем она пьяной села за руль и спровоцировала аварию. Получилось своего рода интервью по горячим следам. На нем видно, что женщина даже после случившегося не совсем понимала, что натворила:

«Да, наотмечалась. Как это врезалась? Я ехала прямо».

Пьяная женщина после ДТП элитных авто в Башкирии.

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