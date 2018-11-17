«Наотмечалась»: виновницей ДТП элитных автомобилей в Башкирии оказалась пьяная женщина
13 ноября в Стерлитамаке в вечернее время на улице Худайбердина возле остановки «ТЦ “Фабри”» произошло ДТП с участием двух элитных иномарок. Согласно сводке ГИБДД, автомобиль Audi Q5 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi Q7.
Фото: соцсети
Каково же было удивление очевидцев и прибывших на место правоохранителей, когда они увидели, кто оказался виновником происшествия. Женщина за рулем Audi Q5 не то что стоять, она еле сидела за рулем и с трудом связывала слова в предложения. До автомобиля ГИБДД ее донесли буквально на руках.
Виновницу уводят с места ДТП.
Жена пострадавшего водителя Audi Q7 решила лично узнать у виновницы, зачем она пьяной села за руль и спровоцировала аварию. Получилось своего рода интервью по горячим следам. На нем видно, что женщина даже после случившегося не совсем понимала, что натворила:
«Да, наотмечалась. Как это врезалась? Я ехала прямо».
Пьяная женщина после ДТП элитных авто в Башкирии.