2018-11-16T16:32:40+03:00
Общество

Житель Уфы насмерть забил своего знакомого

Погибший отказался выполнить его просьбу
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Чуть меньше недели назад, 10 ноября, в Уфе произошло жестокое убийство: 58-летнего мужчину насмерть забили палкой по голове. Его тело обнаружили в заброшенном гараже на улице Свободы.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, на данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый в зверском убийстве задержан. Он признал свою вину.

По версии следствия, трое мужчин без определенного места жительства распивали спиртное в заброшенном гараже. В какой-то момент между товарищами вспыхнула ссора из-за того, что один из них отказался передавать спиртное другому. Тогда 36-летний мужчина схватил палку и до смерти избил собутыльника. После этого он забрал у погибшего обувь и мобильный телефон и скрылся.

Следователи регионального следкома продолжают расследование уголовного дела, информирует пресс-служба ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии пройдут массовые проверки водителей
В Уфе на УМПО за неделю серьезно пострадали сразу двое рабочих
Волонтеры рассказали о результатах поисков Артура Газиева в Уфе
В уфимской больнице произошел хлопок: появилось видео
В Уфу приедет чемпион по боям без правил Джефф Монсон
Никита Филатов вернулся в «Салават Юлаев»: клуб произвел обмен со «Спартаком»
В Башкирии пьяный водитель протаранил маршрутку
Минздрав Башкирии вернет инвалиду 200 тысяч рублей, которые тот потратил на лекарства
Выставка для всей семьи
Пожар в санатории в Башкирии: загорелась крыша поликлиники
В Башкирии приостановили работу опасного рудника
Новый маршрут из Сипайлово в центр Уфы поедет по улице Комсомольской
«Салават Юлаев» дома сыграет с «Адмиралом»
Каринэ Хабирова посетила республиканский перинатальный центр в Уфе
В Башкирии ВАЗ 2110 слетел с трассы в кювет, есть пострадавшие
Радий Хабиров предложил чиновникам работать не только перед своим приездом
В Башкирии реки начали покрываться льдом раньше, чем в прошлом году
В Уфе из-за дамской сумочки эвакуировали «Гостиный двор»
В двух районах Уфы планируются отключения воды
Через Шакшу, Инорс и Сипайлово пустят новый автобусный маршрут №215
В Башкирии сиротам выдали непригодные для жизни дома
В правительстве Башкирии впервые прошел «Здравчас»
В Башкирии без вести пропал 49-летний Игорь Елисейкин
В Уфе задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного
Горячая вода вернулась в дома уфимцев после аварии
В Башкирии сотни домов остались без воды из-за коммунальной аварии
Уфимцы Бабиков и Латыпов вызваны в сборную России по биатлону
В Башкирии следователи проверят гибель новорожденного ребенка