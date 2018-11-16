Житель Уфы насмерть забил своего знакомого

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-16T16:32:40+03:00

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Чуть меньше недели назад, 10 ноября, в Уфе произошло жестокое убийство: 58-летнего мужчину насмерть забили палкой по голове. Его тело обнаружили в заброшенном гараже на улице Свободы.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, на данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый в зверском убийстве задержан. Он признал свою вину.

По версии следствия, трое мужчин без определенного места жительства распивали спиртное в заброшенном гараже. В какой-то момент между товарищами вспыхнула ссора из-за того, что один из них отказался передавать спиртное другому. Тогда 36-летний мужчина схватил палку и до смерти избил собутыльника. После этого он забрал у погибшего обувь и мобильный телефон и скрылся.

Следователи регионального следкома продолжают расследование уголовного дела, информирует пресс-служба ведомства.