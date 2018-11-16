В Уфу приедет чемпион по боям без правил Джефф Монсон

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-16T15:00:07+03:00

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С 8 по 9 декабря в Уфе состоится чемпионат Башкирии по джиу-джитсу. Перед стартом соревнований в башкирскую столицу прибудет чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил Джефф Монсон. Он проведет мастер-класс и автограф-сессию для юных башкирских спортсменов, сообщает пресс-служба минспорта республики.

В программе визита в Уфу у Монсона запланирована встреча с молодыми политиками в Школе российской политики, посещение исторического парка «Россия — моя история» и матча уфимского «Салавата Юлаева», информирует министерство спорта и молодежной политики Башкирии.