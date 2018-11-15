Полицейские рассказали, как отыскали восьмилетнего пропавшего ребенка в Башкирии

СЕГОДНЯ 06:53 2018-11-15T06:53:34+03:00

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Вчера днем, 14 ноября, в Белорецке пропал восьмилетний Тимофей Р. Мальчик не вернулся домой после поездки с классом в цирк. Его мама подала заявление в полицию, и, к счастью, через несколько часов, первоклассника живым и здоровым отыскали стражи порядка.

В МВД рассказали, что между родителями и педагогами была договорённость, что после представления учащихся нескольких классов школы организованно довезут на автобусе до остановки в Октябрьском посёлке и передадут их встречающим родным. Но Тимофей из автобуса не вышел, оказалось, что он оторвался от своей группы и не сел в автобус. Это удалось выяснить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Некоторое время мальчик находился возле Дворца культуры, где проходило представление, а затем направился в сторону улицы Ленина и забрел в 14-ую школу. Оказалось, ребёнок плохо ориентируется в городе и просто несколько часов шёл, куда глаза глядят.