2018-11-14T11:36:28+03:00
Общество

На автозаправках Уфы подорожало дизельное топливо

Цены выросли сразу на два рубля
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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За ночь в Уфе подорожало дизельное топливо. Скачок цен вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, ведь цена за литр дизеля подлетела сразу на два рубля.

Стоиомсть литра ДТ у "Лукойла" выросла до 46 рублей 90 копеек, а у "Башнефти" - до 45 рублей 50 копеек.

С подобной ситуацией столкнулись жители и других регионов России. Как сообщают Вести.Экономика со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака, изменения в цене связаны с заменой летнего дизтоплива на зимнее. Последнее, по его словам, дорожает каждый год из-за высокой себестоимости производства.

- С 15 октября в разных регионах начинает замещаться летнее дизельное топливо на зимнее, и граждане воспринимают это как повышение цен на дизельное топливо, - заявил Козак.

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