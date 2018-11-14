2018-11-14T06:39:04+03:00
Политика

В Башкирии на спасение бурзянской пчелы потратят 38 млн рублей

План по сохранению популяции одобрили в правительстве республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег УкладовФото: Олег УкладовФото: Олег УКЛАДОВ
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На заседании президиума правительства Башкирии был утвержден план по спасению от вымирания уникальной породы пчелы – бурзянской. Самая крупная популяция бурзянской пчелы обитает в заказнике «Алтын Солок». В последние годы специалисты отметили значительную деградацию этого вида.

В ходе обсуждения проекта спасения уникальной породы пчел в правительстве Башкирии, директор «Дирекции по особо охраняемым территориям» отметил, что чистопородность «бурзянки» сократилась с 95% в 2000 году, до 88% в 2017-м. Чтобы избежать вымирания вида, ученые разработали план, на реализацию которого власти республики выделят 38 млн рублей из регионального бюджета.

Для спасения бурзянскую пчелу будут разводит в 10 специальных пасеках-репродукторах. Но прежде ученые восстановят генофонд и численность популяции.

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