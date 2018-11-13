В Башкирии местами похолодает до -20 градусов, снег не ожидается

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-13T20:00:08+03:00

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В ближайшие дни характер погоды в Башкирии не изменится. Как сообщают в Башгидромете, завтра, 14 ноября, ночью ожидается -8, -13 градусов. Днем столбик термометра покажет -2, -7 градусов, а в некоторых районах похолодает до -20 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с.

- В конце недели вероятность осадков с падением атмосферного давления будет возрастать, - сообщили метеорологи. - С 11 по 20 ноября в Башкирии среднесуточные температуры воздуха ожидаются около и на 1 °С ниже нормы, - рассказали синоптики.