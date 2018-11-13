2018-11-13T08:51:08+03:00
Общество

Мэра Уфы Ульфата Мустафина возмутил вагончик с шаурмой

Мэр потребовал разобраться с торговцами
Рустем АХУНОВ
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Нового мэра возмутил внешний облик городаНового мэра возмутил внешний облик города
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Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал разобраться с предпринимателями, "уродующими" внешний облик Уфы.

В качестве отрицательного примера Мустафин привел вагончик с шаурмой, который стоит рядом с уфимскими цирком.

- Стоит вагончик трамвайный. С шаурмой или шавермой. Прямо на центральной улице, рядом с городской администрацией. Это никого не смущает? - задался риторическим вопросом Мустафин.

Помимо этого мэр отметил дешевый профнастил, который используют для облицовки владельцы магазинов крупной торговой сети.

- Вот этот красный материал, почему его допустили? С кем его согласовали? Управление торговли? Центр дизайна?

Чиновники пообещали проверить ситуацию, и найти того, кто давал бизнесменам разрешение на работу.

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