Мэра Уфы Ульфата Мустафина возмутил вагончик с шаурмой
Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал разобраться с предпринимателями, "уродующими" внешний облик Уфы.
В качестве отрицательного примера Мустафин привел вагончик с шаурмой, который стоит рядом с уфимскими цирком.
- Стоит вагончик трамвайный. С шаурмой или шавермой. Прямо на центральной улице, рядом с городской администрацией. Это никого не смущает? - задался риторическим вопросом Мустафин.
Помимо этого мэр отметил дешевый профнастил, который используют для облицовки владельцы магазинов крупной торговой сети.
- Вот этот красный материал, почему его допустили? С кем его согласовали? Управление торговли? Центр дизайна?
Чиновники пообещали проверить ситуацию, и найти того, кто давал бизнесменам разрешение на работу.