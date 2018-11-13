В Уфе изменят режим освещения улиц
Улицы башкирской столицы начнут освещать уже с пяти часов утра.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин сообщил чиновникам о новом режиме работы системы освещения города. Напомним, что вчера Радий Хабиров предложил изменить действующие правила — его возмутила ситуация в отдаленных районах республики, где освещение выключают слишком рано. Затем он предложил идею Ульфату Мустафину, тот его инициативу поддержал.
- Город просыпается уже в 5:30-6:00. Кто-то ведет детей в садик. Поэтому мы изменяем график освещение улиц, - объяснил градоначальник на оперативном совещании Радия Хабирова.
Таким образом, сейчас столичные улицы будут освещать с 5:00 до 01:00.