В уфимском супермаркете прорвало трубу отопления
Последствия устранили сотрудники магазина [видео]
В Деме прорвало трубу центрального отопления
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В крупном супермаркете, расположенном в уфимском микрорайоне Дема прорвало трубу центрального отопления.
По данным уфимской мэрии, необычный инцидент произошел вечером в понедельник, 12 ноября. Образовавшимся паром заволокло дверь в супермаркет, рядом с которым собрались толпы зевак. Из-за сработавшей сигнализации на место приехали сотрудники аварийных служб.
В Управлении гражданской защиты Демского района сообщили, что аварию оперативно устранили сами сотрудники супермаркета. Сейчас магазин работает в штатном режиме.
Прорвало трубу в уфимской Деме.