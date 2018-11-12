2018-11-12T20:46:30+03:00
Происшествия

В уфимском супермаркете прорвало трубу отопления

Последствия устранили сотрудники магазина [видео]
Рустем АХУНОВ
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В Деме прорвало трубу центрального отопленияВ Деме прорвало трубу центрального отопления
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В крупном супермаркете, расположенном в уфимском микрорайоне Дема прорвало трубу центрального отопления.

По данным уфимской мэрии, необычный инцидент произошел вечером в понедельник, 12 ноября. Образовавшимся паром заволокло дверь в супермаркет, рядом с которым собрались толпы зевак. Из-за сработавшей сигнализации на место приехали сотрудники аварийных служб.

В Управлении гражданской защиты Демского района сообщили, что аварию оперативно устранили сами сотрудники супермаркета. Сейчас магазин работает в штатном режиме.

Прорвало трубу в уфимской Деме.

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