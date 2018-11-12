2018-11-12T17:00:33+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили водителя-извращенца осудили на 12,5 лет

Мужчина передвигался на белом «Renault»
Рустем АХУНОВ
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Злодей перемещался на белом кроссовереЗлодей перемещался на белом кроссовере
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В Уфе осудили мужчину, демонстрирующего детям половые органы в окно своего автомобиля.

Напомним, что первый раз информация об извращенце на белом «Renault» появилась еще несколько лет назад. Сотрудники Следкома республики просили оказать помощь в поимке 47-летнего мужчины.

Сложность вызывало то, что никто из четверых пострадавших детей не смог вспомнить внешность извращенца. Единственной зацепкой следователей была марка автомобиля злодея. Вскоре похожую машину сфотографировала ученица одной из школ.

В итоге мужчину нашли по внешней особенности транспортного средства. Более того, он совершил административное правонарушение недалеко от одного из мест преступлений.

Вскоре извращенца задержали. Им оказался 47-летний уфимец. Суд признал его виновным сразу по двум статьям – развратные и насильственные действия сексуального характера. По совокупности преступлений злодей получил 12,5 лет тюрьмы.

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