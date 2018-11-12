Радий Хабиров: «При мне слово "невозможно" прошу не употреблять»
Сегодня, 12 ноября, в Уфе состоялось очередное оперативное совещание правительства Башкирии. В ходе обсуждения вопроса о повышении эффективности работы МФЦ врио главы Башкирии Радий Хабиров вновь обрушился с резкой критикой на региональных чиновников.
Во время прямого включения из Учалов, глава районной администрации заявил, что очереди в местных офисах МФЦ появляются, в том числе, из-за нехватки помещений. Он заявил, что «физически увеличить количество окон невозможно». Услышав это, Радий Хабиров вновь вскипел.
- При мне прошу слово «невозможно» не использовать. Если невозможно, то вам следует другим делом заняться. Я же не прошу вас в семье порядок навести, я прошу в рамках ваших должностных обязанностей. Если вы мне с ходу заявляете «невозможно», то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности, - заявил Хабиров.