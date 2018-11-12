Жители Башкирии вышли на стихийный митинг после избиения местных парней курдами

СЕГОДНЯ 06:55 2018-11-12T07:12:23+03:00

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Вечером 10 ноября в кафе под Сибаем, принадлежащем курдам, завязалась драка. Как сообщают активисты в социальных сетях, двоих местных жителей избили владельцы заведения и их сторонники. По некоторым данным, их было восемь человек.

После конфликта на городской площади Сибая 11 ноября вечером начался стихийный митинг. На улицу вышли более сотни человек. На место также оперативно прибыли полицейские. Митингующие горожане требовали наказать курдов, обидевших парней.

В пресс-службе МВД по Башкирии информацию подтвердили. Однако в ведомстве отметили, что конфликт произошел между двумя местными жителями. По факту драки и по факту митинга проводится проверка.

Напомним, что 30 сентября в селе Темясово Баймакского района между местными жителями и чеченцами произошла массовая драка на карьере. Всех участников ее задержали. История закончилась тем, что гостей республики депортировали домой в Чечню, а один из них находится в СИЗО за причинение тяжких телесных.