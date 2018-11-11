Национальный симфонический оркестр Башкирии возглавил Артур Назиуллин

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-11T11:02:16+03:00

На своем посту он сменил дирижера Раушана Якупова

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В минувшую субботу, 10 ноября, министр культуры Башкирии Амина Шафикова представила нового временно исполняющего обязанности художественного руководителя Национального симфонического оркестра республики. Им стал заслуженный артист Башкирии, музыкант-кларнетист Артур Назиуллин.

Ранее этот пост занимал Раушан Якупов. Как сообщает пресс-служба минкульта республики, он останется главным дирижером оркестра.

Артур Назиуллин родился в Уфе. Сейчас 30-летний музыкант, кроме прочего, руководит Благотворительным фондом Владимира Спивакова в Уфе. Он известен далеко за пределами Башкирии – до назначения на пост худрука Национального симфонического оркестра он был солистом Московской государственной академической филармонии и Московской областной филармонии.

Кроме того, Назиуллин обладатель гранта Президента Российской Федерации и гранта главы Башкирии.