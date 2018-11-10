В Уфе появились новые автобусные маршруты в Шакшу и микрорайон Южный

СЕГОДНЯ 18:21 2018-11-10T18:21:41+03:00

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Шакшу и центр города свяжет новый автобусный маршрут №291. Как сообщили в городской администрации, он заменит 236-й маршрут. 25 автобусов будут ездить из Шакши через Базилеевку, Федоровку, Елкибаево, Монумент Дружбы до Уфа-Арены. Водители будут на линии с 5.50 утра до 22.10 вечера.

Власти заверяют, что сейчас прорабатываются маршруты, которые свяжут Шакшу с Сипайлово и Инорсом.

Вторым новым маршрутом, пополнившим городские улицы на этой неделе, стал автобус №213. Он будет возить пассажиров от стадиона им. Гастелло до микрорайона Южный. Путь автобусов будет пролегать по улице Вологодской, Кольцевой, Первомайской, проспекту Октября, через 21-ю больницу и Институт профзаболеваний.