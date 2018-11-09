В Башкирии продолжают разыскивать Евгения Галушева

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-09T15:43:36+03:00

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В Салавате продолжаются поиски пропавшего еще в феврале 2018 года Евгения Галушева.

На этот раз волонтеры и спасатели начали использовать лодку, и прочесали местности у водоема. К сожалению, это не дало никаких результатов.

- Медленно, но процесс еще идет. Работа ведется с утра. Ребята еще на месте. Результатов пока, к сожалению, нет, - сообщила координатор поисков по Салавту Вероника Королева.

Напомним, что молодой человек пропал в феврале 2018 года. Парень отмечал праздник вместе с друзьями, а потом вышел из дома. После этого его никто не видел.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, светлые глаза, на руке татуировка «за ВДВ».

Если узнали этого парня, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-987-488-05-71 или позвоните в полицию.