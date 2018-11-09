В семье нападающего «Салавата Юлаева» двойное пополнение

9 Нояб. 22:18 2018-11-09T22:19:00+03:00

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Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Йоонас Кемппайнен стал отцом близнецов.

О приятной для всех фанатов уфимского клуба новости сообщили в пресс-службе команды.

- Хотим поздравить центрального нападающего с прибавлением в семьи. Сегодня Кемппайнены празднуют рождения двух близнецов. Поздравляем молодых родителей и желаем новорожденным крепкого здоровья и благополучия, - гласит сообщение на сайте клуба.

Игроком «Салавата Юлаева» финский нападающий стал в 2017 году. За столичный клуб он отыграл 95 игр. В 11 сезоне Кемппайнен стал автором 10 шайб башкирского клуба.