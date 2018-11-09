В Уфе пенсионерку обокрали лже-сотрудницы «Уфаводоканала»

СЕГОДНЯ 07:01 2018-11-09T07:01:25+03:00

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Сегодня, 8 ноября, в полицию обратилась 84-летняя уфимка, которая сообщила, что к ней постучались две женщины и, представившись сотрудницами «Уфаводоканала», проникли в дом и похитили 44 тысячи рублей.

Как выяснили прибывшие на место оперативники, одна из мошенниц отвлекала пенсионерку проверкой счетчиков на кухне, а вторая в это время обыскивала квартиру в поисках денег. Кстати, пропажу сбережений пожилая женщина обнаружила далеко не сразу: смекалистые преступницы вместо настоящих купюр подсунули фальшивки из «банка приколов».

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Полиция рекомендует всем гражданам не вступать в доверительные отношения с незнакомыми людьми и предупредить об этом своих пожилых родственников и соседей.