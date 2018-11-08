В Уфе осудили троих мужчин, предлагавших за деньги решить проблему с "военником"
Все они получили условные сроки
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В Уфе вынесли приговор троим мужчинам, обещавшим молодому горожанину решить проблему с военным билетом.
В прокуратуре рассказали, что парень обратился к 32-летнему обвиняемому, желая купить «военник». Тот обещал помочь за 140 тысяч рублей. 30 тысяч он оставил себе, а 80 тысяч через посредника передал врачу-дерматологу частной клиники, который якобы знал кого-то в Военном комиссариате. Оставшиеся 30 тысяч достались посреднику.
Врач на деле не общался ни с кем в комиссариате, деньги он просто забрал.
Всех троих позже задержали.
Медработнику дали два года условно, а остальным – по три года.