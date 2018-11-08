2018-11-08T09:44:33+03:00
Общество

Жительница Башкирии обратилась к стоматологу за помощью, но получила более серьезные проблемы со здоровьем

Женщина убеждена, что врач неграмотно выполнил свою работу
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Серьезными проблемами со здоровьем обернулся плановый визит к стоматологу-ортодонту для жительницы Кумертау Гульшат К. Многие знакомые отзывались о враче, как о квалифицированном специалисте, умеющем найти подход к любому пациенту. Осмотрев женщину, ортодонт предложил удалить нервы из двух верхних клыков, и Гульшат согласилась. Вот только уже через несколько дней женщина поняла, что что-то пошло не так. Начала сильно опухать щека, повысилась температура, которая ничем не сбивалась.

- А потом щека и вовсе приобрела фиолетовый оттенок, который мне приходилось маскировать тональным кремом, - рассказывает Гульшат. – Синяк держался две недели, и все это время мне приходилось ходить на работу в темных очках.

Когда женщина снова пришла на прием к врачу, тот не стал искать причину такого серьезного воспаления, а просто выписал обезболивающее. Когда наконец синяк и отек прошли, Гульшат с ужасом обнаружила, что у нее немеют верхнее небо и половина языка, а вкус еды и вовсе не чувствуется. Когда женщина снова пришла к стоматологу с этими жалобами, тот просто развел руками со словами: «У вас уже нет проблем со стоматологией, у вас неврологический диагноз. Обращайтесь к неврологу».

Теперь женщина находится в полной растерянности и не знает, кто виноват в этой ситуации. Гульшат склоняется к версии, что врач некачественно выполнил свою работу, но доказать его вину уже нельзя, слишком много времени прошло.

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