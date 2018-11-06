В Уфе назначили нового начальника Уфимского отделения МВД
В столице Башкирии назначили начальника Уфимского отделения МВД. Место 51-летнего бывшего полковника Эдуарда Матвеева, который подозревается в изнасиловании коллеги, занял Рим Мусин. Об этом сообщает портал «ГорОбзор.ру».
Он является уроженцем Нефтекамска, родился в семье милиционера. В 1996 году окончил Уфимский юридический институт МВД РФ. После окончания вуза устроился на работу опером, а в 2004 году занял должность замначальника отдела уголовного розыска Нефтекамска. С апреля 2007 года до нового назначения работал начальником отдела внутренних дел по Янаульскому району и городу Янаулу.
Напомним, что Матвеева уволили из органов внутренних дел с позором по распоряжению министра внутренних дел генерал-майора полиции Романа Деева.