В Уфе назначили нового начальника Уфимского отделения МВД

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-06T14:37:09+03:00

Он сменил Эдуарда Матвеева, который подозревается в групповом изнасиловании коллеги

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В столице Башкирии назначили начальника Уфимского отделения МВД. Место 51-летнего бывшего полковника Эдуарда Матвеева, который подозревается в изнасиловании коллеги, занял Рим Мусин. Об этом сообщает портал «ГорОбзор.ру».

Он является уроженцем Нефтекамска, родился в семье милиционера. В 1996 году окончил Уфимский юридический институт МВД РФ. После окончания вуза устроился на работу опером, а в 2004 году занял должность замначальника отдела уголовного розыска Нефтекамска. С апреля 2007 года до нового назначения работал начальником отдела внутренних дел по Янаульскому району и городу Янаулу.

Напомним, что Матвеева уволили из органов внутренних дел с позором по распоряжению министра внутренних дел генерал-майора полиции Романа Деева.