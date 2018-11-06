«Жертва не виновата в изнасиловании»: уфимские феминистки выразили протест против насилия над женщинами

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-06T13:28:20+03:00

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Вчера днем, 5 ноября, башкирские феминистки провели одиночные пикеты в защиту изнасилованной в Уфе 23-летней дознавательницы. Женщины вышли на улицы города с различными плакатами с текстами «Жертва не виновата в изнасиловании», «Телесная неприкосновенность – право женщины», тем самым привлекая общественность к проблеме насилия.

- Недавний случай изнасилования дознавательницы в очередной раз показал, что большинство людей обвиняет в случившемся жертву, не понимая, что в изнасилованиях всегда виноват только насильник. Насиловать или нет – это всегда его выбор. Скромная одежда никак не снижает уровень домогательств, это показывают и исследования, и жизненный опыт большинства жертв, - говорится в записи в группе «БашФем» во «Вконтакте».

фото: БашФем

Феминистки считают, что не существует универсальных правил, при соблюдении которых женщина сможет уберечься от сексуального насилия. Напомним, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознавательница была изнасилована тремя своими начальниками. Сейчас все они взяты под стражу.