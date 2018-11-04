Появилось видео из квартиры в Уфе, где мужчина из ревности убил своих брата и жену

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-04T18:25:53+03:00

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Кровавая трагедия разыгралась в Уфе в одном из районов. 53-летний мужчина на почве ревности застрелил из карабина своих родного брата и жену. Это случилось из-за того, что он застал их вместе в постели.

Подозреваемый после увиденной сцены сразу же побежал за своим карабином. Сначала в спальне он выстрелом в голову убил свою 44-летнюю жену, а затем догнал убегающего 65-летнего брата. Следующий выстрел пришелся жертве в грудь, от полученных ран мужчина также скончался.

Пресс-служба следственного комитета Башкирии сообщила, что по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая разбирается в обстоятельствах случившегося.

В распоряжении «Комсомольской Правды – Уфа» также оказалось видео из той самой квартиры, где все произошло.