МЧС предупреждает всех жителей Башкирии о резком ухудшении погоды
Прогнозируется целый комплекс неблагоприятных погодных явлений
Фото: архив "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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МЧС Башкирии экстренно рассылает сообщения всем жителям республики в связи с предстоящими неблагоприятными погодными условиями. Завтра, 5 ноября, по всей территории региона ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
При этом синоптики прогнозируют мокрый снег. Возможно его налипание на деревья и линии электропередач. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица. Водителям рекомендовано без лишней необходимости не выезжать в дальний путь.
Также спасатели настоятельно просят взять под особый контроль детей и не выпускать их одних на улицу.