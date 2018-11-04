2018-11-04T21:10:04+03:00
Общество

МЧС предупреждает всех жителей Башкирии о резком ухудшении погоды

Прогнозируется целый комплекс неблагоприятных погодных явлений
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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МЧС Башкирии экстренно рассылает сообщения всем жителям республики в связи с предстоящими неблагоприятными погодными условиями. Завтра, 5 ноября, по всей территории региона ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

При этом синоптики прогнозируют мокрый снег. Возможно его налипание на деревья и линии электропередач. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица. Водителям рекомендовано без лишней необходимости не выезжать в дальний путь.

Также спасатели настоятельно просят взять под особый контроль детей и не выпускать их одних на улицу.

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