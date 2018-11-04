2018-11-04T07:55:54+03:00
Общество

Радий Хабиров необычно поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства

Врио главы Башкирии зачитал в своих соцсетях патриотический стих [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Радий Хабиров 4 ноября выложил на своих страницах в социальных сетях видео, на котором зачитал стих советского поэта Михаила Львова. Данная запись была сделана еще год назад к прошлому празднику, однако, как заметил врио главы, его взгляды и убеждения никак не изменились за это время.

Примечательно, что стихотворение, зачитанное Хабировым, отличается от авторского на одно слово во второй строчке. Михаил Львов писал «И татарских, и иных кровей», а в варианте главы звучит слово «башкирских».

Также Хабиров поздравил жителей республики через свой официальный сайт.

«Этот государственный праздник дорог всем, кто гордится своим Отечеством, его богатой историей и культурой. В День народного единства мы отдаём дань памяти и уважения ратным и трудовым подвигам старших поколений. При этом единство не означает одинаковости, единообразия мыслей и взглядов. Все мы – разные и неповторимые. Важно, что нас объединяет любовь к родной земле, стремление сделать нашу страну успешней и крепче, а жизнь людей – лучше», - говорится в обращении.

Руководитель региона пожелал всем здоровья, благополучия, мира и добра.

Радий Хабиров зачитал стих Михаила Львова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Куда сходить в Уфе 4 ноября
Уфимец застрелил жену и родного брата после того, как застал их за половым актом
В Башкирии прекращены поиски Рашита Шангареева
35-летняя уфимка, у которой нашли рак на пятом месяце беременности, выздоровела
В центре Уфы восстановили горячее водоснабжение
«Салават Юлаев» уступил нижегородскому «Торпедо»
Радий Хабиров заставит СМИ реагировать на несправедливость
В Башкирии пропал 78-летний Рашит Шангареев
В Уфе семь домов остались без горячей воды
Радий Хабиров сохранит в Башкирии льготы на транспортный налог
Новые факты в деле изнасилования дознавательницы в Уфе: потерпевшая во время застолья подралась с подругой
В Уфе загорелась квартира в многоэтажке, эвакуировали 18 человек
В Башкирии могут начать производить косметику
Погода в Башкирии в воскресенье, 4 ноября
Радий Хабиров: Общественность моментально будоражится на несправедливость
Юрий Шевчук споет на берегу Персидского залива
Мне терять нечего: в Уфе пьяный водитель угрожал полицейским гранатой
Уфимский блогер заступился за Динара Гильмутдинова
Башкирский дирижер Раушан Якупов выступит в Южной Корее
Пожар в однокомнатной квартире в Башкирии: один человек погиб, 20 эвакуировали
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение