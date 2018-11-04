Радий Хабиров необычно поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-04T07:55:54+03:00

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Радий Хабиров 4 ноября выложил на своих страницах в социальных сетях видео, на котором зачитал стих советского поэта Михаила Львова. Данная запись была сделана еще год назад к прошлому празднику, однако, как заметил врио главы, его взгляды и убеждения никак не изменились за это время.

Примечательно, что стихотворение, зачитанное Хабировым, отличается от авторского на одно слово во второй строчке. Михаил Львов писал «И татарских, и иных кровей», а в варианте главы звучит слово «башкирских».

Также Хабиров поздравил жителей республики через свой официальный сайт.

«Этот государственный праздник дорог всем, кто гордится своим Отечеством, его богатой историей и культурой. В День народного единства мы отдаём дань памяти и уважения ратным и трудовым подвигам старших поколений. При этом единство не означает одинаковости, единообразия мыслей и взглядов. Все мы – разные и неповторимые. Важно, что нас объединяет любовь к родной земле, стремление сделать нашу страну успешней и крепче, а жизнь людей – лучше», - говорится в обращении.

Руководитель региона пожелал всем здоровья, благополучия, мира и добра.