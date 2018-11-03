Радий Хабиров заставит СМИ реагировать на несправедливость

СЕГОДНЯ 19:58 2018-11-03T19:58:50+03:00

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Радий Хабиров встретился с руководителями государственных средств массовой информации и призвал их реагировать на не справедливые ситуации.

- В нашем обществе огромный запрос на справедливость. Хочется, чтобы вы были более чуткими к этой ситуации. Если мы не будем реагировать на такое – за нас это сделают социальные сети и интернет, - обратился Хабиров к собравшимся.

Напомним, что на этой неделе стало известно, что работа всех государственых и муниципальных СМИ республики будет контролироваться государственным «Башинформом».

Врио главы республики посоветовал чиновникам выстраивать коммуникации в интернете и быть ближе к людям – оперативно реагировать на жалобы и просьбы.