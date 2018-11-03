Погода в Башкирии в воскресенье, 4 ноября
Жителей республики ждет сильный ветер
В Уфе ожидается прохладная погода
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Завтра, четвертого ноября, в Башкирии ожидается прохладная погода и сильный ветер.
По данным МЧС, температура воздуха в республике ночью опустится до -2 градусов. Днем потеплеет до +5. Погода будет облачной – днем и ночью может пойти снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. В некоторые моменты возможны порывы до 20 метров в секунду.
В столице погода от средней по республике отличаться не будет. Ближе к вечеру возможны осадки. Температура воздуха днем и ночью не будет опускаться ниже нуля.
На дорогах республики возможно ухудшение видимости из-за тумана. Помимо этого, водителей предупреждают о гололеде.