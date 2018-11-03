2018-11-03T15:00:59+03:00
Общество

Погода в Башкирии в воскресенье, 4 ноября

Жителей республики ждет сильный ветер
Рустем АХУНОВ
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В Уфе ожидается прохладная погодаВ Уфе ожидается прохладная погода
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Завтра, четвертого ноября, в Башкирии ожидается прохладная погода и сильный ветер.

По данным МЧС, температура воздуха в республике ночью опустится до -2 градусов. Днем потеплеет до +5. Погода будет облачной – днем и ночью может пойти снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. В некоторые моменты возможны порывы до 20 метров в секунду.

В столице погода от средней по республике отличаться не будет. Ближе к вечеру возможны осадки. Температура воздуха днем и ночью не будет опускаться ниже нуля.

На дорогах республики возможно ухудшение видимости из-за тумана. Помимо этого, водителей предупреждают о гололеде.

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