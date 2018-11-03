Пожар в однокомнатной квартире в Башкирии: один человек погиб, 20 эвакуировали
В числе спасенных - пять детей
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Днем 2 ноября в Ишимбае произошел пожар. Около семи часов вечера вспыхнула однокомнатная квартира в доме по улице Стахановской.
По данным МЧС по Башкирии, на место выехали шестеро пожарных на трех машинах. Они спасли из огня 20 человек, в том числе пятерых детей. К сожалению, не обошлось без жертв. Известно об одном погибшем, пол и возраст не уточняются.
В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пламя разгорелось, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении.