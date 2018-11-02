2018-11-02T14:08:28+03:00
Происшествия

Появилось видео доставки в зал суда подозреваемых в групповом изнасиловании полицейских в Уфе

Высокопоставленных сотрудников МВД привели под конвоем в здание Кировского районного суда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: стопкадр видеоФото: стопкадр видео
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Сегодня, 2 ноября, в Кировском районном суде собрались сотни журналистов федеральных и ведущих региональных изданий и телеканалов. В закрытом заседании решается вопрос об избрании меры пресечения троим полицейским, подозреваемым в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы Уфимского районного отдела полиции.

По данным корреспондента «Комсомольской правды – Уфа» Рустема Ахунова, на само заседание никого не пустили. В коридорах суда дежурят десятки сотрудников службы судебных приставов и полицейские с собакой. Меры безопасности беспрецедентные.

Нашему корреспонденту удалось снять на видео момент доставки в суд подозреваемых в изнасиловании. На видео видно, как мужчина в черной куртке в сопровождении конвоиров поднимается по лестнице. На голове у него капюшон – он тщательно скрывает лицо.

«Комсомольская правда – Уфа» следит за развитием событий.

В Уфе троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, доставили в суд.

Подозреваемые в изнасиловании в уфимском суде.

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