Появилось видео доставки в зал суда подозреваемых в групповом изнасиловании полицейских в Уфе
Сегодня, 2 ноября, в Кировском районном суде собрались сотни журналистов федеральных и ведущих региональных изданий и телеканалов. В закрытом заседании решается вопрос об избрании меры пресечения троим полицейским, подозреваемым в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы Уфимского районного отдела полиции.
По данным корреспондента «Комсомольской правды – Уфа» Рустема Ахунова, на само заседание никого не пустили. В коридорах суда дежурят десятки сотрудников службы судебных приставов и полицейские с собакой. Меры безопасности беспрецедентные.
Нашему корреспонденту удалось снять на видео момент доставки в суд подозреваемых в изнасиловании. На видео видно, как мужчина в черной куртке в сопровождении конвоиров поднимается по лестнице. На голове у него капюшон – он тщательно скрывает лицо.
«Комсомольская правда – Уфа» следит за развитием событий.
В Уфе троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, доставили в суд.
Подозреваемые в изнасиловании в уфимском суде.