2018-10-31T16:07:46+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 43-летнюю Ирину Алексееву

Женщина ушла из дома еще 9 октября
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии родные и близкие разыскивают 43-летнюю жительницу села Толбазы Аургазинского района Башкирии Ирину Алексееву. Женщина пропала еще 9 октября: ушла из дома, но назад так и не вернулась. Взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и в поисково-спасательный отряд «Отклик».

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы светлые до плеч, глаза карие.

Была одета: длинная черная кофта ниже пояса, черная туника, белые лосины с черными пятнами, осенние полуботинки черного цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, просьба обратиться в полицию или к волонтерам-поисковикам по номеру 8(987)106-06-01.

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