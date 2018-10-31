В Башкирии строитель погиб, сорвавшись с крыши школы

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-31T12:02:56+03:00

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Накануне, 30 октября, трагедия произошла в Калтасинском районе республики. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в селе Краснохолмский рабочий-кровельщик ремонтировал крышу местной школы. По неустановленным пока причинам мужчина не удержался и упал с высоты. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - прокомментировали инцидент в пресс-службе республиканского Следственного комитета.