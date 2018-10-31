«Единая Россия» приостановила членство мэра Нефтекамска Рашита Давлетова

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-31T10:49:06+03:00

Решение было принято на Генеральном совете партии

Изменить размер текста: A A

В минувший вторник, 30 октября, Генеральный совет партии «Единая Россия» приостановил членство мэра Нефтекамска Рашита Давлетова. Согласно заявлению, на основании устава партии, вплоть до завершения разбирательства глава горадминистрации не будет считаться «единороссом».

Напомним, Рашита Давлетова подозревают в превышении должностных полномочий, в отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в бытность мэром Нефтекамска, он незаконно вывел из муниципального жилищного фонда квартиру стоимостью 1,8 млн рублей.

На данный момент Рашит Давлетов отстранен от должности по решению суда. Расследование уголовного дела продолжается.