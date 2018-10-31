В семье известной уфимской матери восьмерых детей Юлии Вольф произошла трагедия

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-31T10:55:14+03:00

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На днях в Уфе прошли похороны Сергея Вольфа, супруга матери восьмерых детей Юлии Вольф, которая скандально получила квартиру. Мужчина не дожил до своего 55-летия всего три дня. Об этом Юлия написала на своей странице в социальных сетях.

- Не дожил наш папа до юбилея три дня. Сегодня мы должны были поздравлять его с 55-летием. Пусть земля тебе будет пухом, Сереженька, - говорится в ее сообщении.

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Что стало причиной смерти многодетного отца, не уточняется. Вероятно, у него были проблемы со здоровьем. Известно, что Сергей трудился в ЖЭУ слесарем.

Напомним, что семья Вольф прославилась на всю республику два года назад, тем, что пытались получить новое жилье. Юлия, ее супруг, восемь их детей и двое внуков проживали в 12 «квадратах» в бараке. Многодетная мать тогда даже отдала медаль «Материнская слава» Рустэму Хамитову.

После двухлетней войны с администрацией города на проблему обратил внимание один из застройщиков, который подарил им двухэтажную квартиру в новом доме. Это произошл в августе.

«Комсомольская Правда» выражает соболезнования всей семье Вольф.