В Башкирии загорелась квартира в девятиэтажном доме

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-31T08:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 30 октября, жители девятиэтажного дома на улице Коммунистической в Стерлитамаке почувствовали запах гари. Выглянув в подъезд, они обнаружили, что источник задымления находится в трехкомнатной квартире на самом верхнем этаже, после чего немедленно позвонили в пожарную службу.

- На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС в количестве пяти единиц техники и девяти человек, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что горит кухня в трехкомнатной квартире на девятом этаже. Спасатели вывели из зоны задымления трех человек, включая маленького ребенка, используя специальные кислородные маски.

- Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС, - добавили в пресс-службе ведомства.