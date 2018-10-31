2018-10-31T08:49:42+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелась квартира в девятиэтажном доме

Спасатели вывели из горящей квартиры трех человек, включая маленького ребенка
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

Вчера днем, 30 октября, жители девятиэтажного дома на улице Коммунистической в Стерлитамаке почувствовали запах гари. Выглянув в подъезд, они обнаружили, что источник задымления находится в трехкомнатной квартире на самом верхнем этаже, после чего немедленно позвонили в пожарную службу.

- На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС в количестве пяти единиц техники и девяти человек, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что горит кухня в трехкомнатной квартире на девятом этаже. Спасатели вывели из зоны задымления трех человек, включая маленького ребенка, используя специальные кислородные маски.

- Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС, - добавили в пресс-службе ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин встретился с Рустэмом Хамитовым
В Уфе целый микрорайон остался без отопления
В Башкирии на трассе перевернулся «Фольксваген Пассат»: водитель погиб на месте
В Башкирии на развитие соцзащиты населения дополнительно выделят 1,5 млрд рублей
На соцзащиту в Башкирии дополнительно выделят 1,5 млрд рублей
Мэр Уфы проверил готовность коммунальных служб к зиме
В Уфе приступили к массовой эвакуации бесхозных авто
Управляющим делами Главы Башкирии назначен Роман Ребров
Башкирия вошла в тройку лидеров по оттоку населения в Москву
«Снял рубашку, попросил сделать массаж»: появились подробности сексуальных домогательств уфимского преподавателя
Уфимец вынужден заплатить 100 000 рублей чужих долгов
Экс-глава одного из районов Башкирии пойдет под суд за превышение должностных полномочий
Завтра в Башкирии похолодает до -13
Уфа оказалась на последнем месте в рейтинге по качеству ЖКХ
В Башкирии неизвестный зверь перегрыз 20 кур
На капитальный ремонт дорог Башкирии «Приуралье» потратит 452 млн рублей
«Сбор приостановлен»: в Уфе матери двух близнецов, больной раком, собрали деньги на лечение
Машиниста поезда в Уфе уволили за езду в нетрезвом виде
В Башкирии государственные СМИ объединили в один холдинг
Экс-сотрудник мэрии Красногорска стал управляющим делами главы Башкирии
В Уфе Александр Федяев уехал в автосервис и пропал