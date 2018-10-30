«Снял рубашку, попросил сделать массаж»: появились подробности сексуальных домогательств уфимского преподавателя

СЕГОДНЯ 22:00 2018-10-30T22:14:53+03:00

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Скандал в уфимском колледже разрастается новыми подробностями. Две студентки, 16 и 15 лет, обвинили своего 62-летнего преподавателя в сексуальных домогательствах. По их утверждению мужчина позвал первокурсниц к себе домой, чтобы подтянуть юриспруденцию.

«Достал рюмки, и даже не спрашивал – начал разливать. Снял с себя рубашку, сказал сделать ему массаж. Начал через силу тянуть к себе, сажал на колени, трогал за грудь, за спину», - делятся пострадавшие девушки с журналистами ГТРК.

В настоящий момент девушки вынуждены обучаться дома и боятся появляться в своем учебном заведении. За пострадавших бьются их родители, которые написали заявления в следственный комитет.

Впрочем, сам преподаватель не отрицает, что студентки были у него дома, однако версия происшедшего у него кардинально отличается. Мужчина говорит, что ему стало плохо на парах в колледже, добрые девушки усадили его в такси и повезли домой.

«Меня студентки в сексуальном плане не интересуют. Старый я уже стал для такого», - прокомментировал сам преподаватель. Более того, он утверждает, что сам стал жертвой, так как после ухода девушек обнаружил пропажу драгоценностей на сумму более 100 тысяч рублей. В МВД по данному поводу обратилась жена мужчины.

«Были похищены драгоценности на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. По словам заявительницы, это преступление могли совершить две молодые девушки, которые приходили к ним домой», - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Теперь правоохранителям сразу двух ведомств предстоит разобраться, кто же в этой истории пострадавшая сторона, а кто преступник.