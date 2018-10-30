Завтра в Башкирии похолодает до -13
Синоптики рассказали о погоде в последний день октября
.Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:
К республике подкрадывается зима – так, уже завтра, 31 октября, местами в Башкирии похолодает до -13. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.
В среднем температура воздуха составит -4, -9 градусов ночью, а днем -3, +2. Осадков ни в виде снега, ни дождя не ожидается. В Уфе ночью столбик термометра покажет -7 градусов, а днем 0.
Напомним, что метеорологи уже дали прогноз погоды на позднюю осень предстоящую зиму – зима 2018-2019 года будет теплой. Средняя температура воздуха зимой составит всего -15 градусов, а в ноябре -7.