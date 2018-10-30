2018-10-30T18:43:24+03:00
Общество

Завтра в Башкирии похолодает до -13

Синоптики рассказали о погоде в последний день октября
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Мария АНАНОВА
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К республике подкрадывается зима – так, уже завтра, 31 октября, местами в Башкирии похолодает до -13. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

В среднем температура воздуха составит -4, -9 градусов ночью, а днем -3, +2. Осадков ни в виде снега, ни дождя не ожидается. В Уфе ночью столбик термометра покажет -7 градусов, а днем 0.

Напомним, что метеорологи уже дали прогноз погоды на позднюю осень предстоящую зиму – зима 2018-2019 года будет теплой. Средняя температура воздуха зимой составит всего -15 градусов, а в ноябре -7.

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