Завтра в Башкирии похолодает до -13

СЕГОДНЯ 18:42 2018-10-30T18:43:24+03:00

Синоптики рассказали о погоде в последний день октября

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К республике подкрадывается зима – так, уже завтра, 31 октября, местами в Башкирии похолодает до -13. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

В среднем температура воздуха составит -4, -9 градусов ночью, а днем -3, +2. Осадков ни в виде снега, ни дождя не ожидается. В Уфе ночью столбик термометра покажет -7 градусов, а днем 0.

Напомним, что метеорологи уже дали прогноз погоды на позднюю осень предстоящую зиму – зима 2018-2019 года будет теплой. Средняя температура воздуха зимой составит всего -15 градусов, а в ноябре -7.