2018-10-30T15:20:14+03:00
Общество

В Уфе Александр Федяев уехал в автосервис и пропал

Мужчину разыскивает брат
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии разыскивают Александра Федяева, который еще 19-го октября выехал на своем разбитом «Опель Астра» в автосервис и не вернулся.

- На звонки не отвечает, сообщения читает, но молчит. Люди видели его в Черниковке, но домой не возвращается, - говорит его брат Владимир. - В какой автосервис он ездил, не знаю.

Был одет в черное пальто, брюки и туфли. Его автомобиль «Опель Астра» черного цвета с номерами ВН516В регион 174, битый.

Если вам известно о местонахождении мужчины, позвоните по телефону 8(917)7915092.

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