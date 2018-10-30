Мэр Уфы поможет наладить работу общественного транспорта

СЕГОДНЯ 07:03 2018-10-30T07:03:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин пообещал поддержать работу Радия Хабирова в сфере общественного транспорта.

Во время оперативного совещания Мустафин объяснил, что одной из главных его задач на мосту мэра будет создание адекватной системы общественного транспорта.

Градоначальник попросил подготовить документ, в котором будет находиться информация о всех транспортных маршрутах Уфы – имеющихся и будущих. Мустафин отметил, что уже сейчас около 350 владельцев автобусов готовы выйти из тени и начать работать легально.

Помимо этого мэр заявил, что рассматривает вариант соединения южной и северной частей города трамвайной линией.