2018-10-30T07:03:19+03:00
Общество

Мэр Уфы поможет наладить работу общественного транспорта

Ульфат Хусаинов поддержит работу Радия Хабирова
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Ульфат Мустафин может соединить север и юг Уфы трамвайной линиейУльфат Мустафин может соединить север и юг Уфы трамвайной линией
Изменить размер текста:

Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин пообещал поддержать работу Радия Хабирова в сфере общественного транспорта.

Во время оперативного совещания Мустафин объяснил, что одной из главных его задач на мосту мэра будет создание адекватной системы общественного транспорта.

Градоначальник попросил подготовить документ, в котором будет находиться информация о всех транспортных маршрутах Уфы – имеющихся и будущих. Мустафин отметил, что уже сейчас около 350 владельцев автобусов готовы выйти из тени и начать работать легально.

Помимо этого мэр заявил, что рассматривает вариант соединения южной и северной частей города трамвайной линией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24