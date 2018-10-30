Мэр Уфы поможет наладить работу общественного транспорта
Ульфат Хусаинов поддержит работу Радия Хабирова
Ульфат Мустафин может соединить север и юг Уфы трамвайной линией
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Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин пообещал поддержать работу Радия Хабирова в сфере общественного транспорта.
Во время оперативного совещания Мустафин объяснил, что одной из главных его задач на мосту мэра будет создание адекватной системы общественного транспорта.
Градоначальник попросил подготовить документ, в котором будет находиться информация о всех транспортных маршрутах Уфы – имеющихся и будущих. Мустафин отметил, что уже сейчас около 350 владельцев автобусов готовы выйти из тени и начать работать легально.
Помимо этого мэр заявил, что рассматривает вариант соединения южной и северной частей города трамвайной линией.