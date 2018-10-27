2018-10-27T08:12:16+03:00
Общество

Уфимец, которого разыскивала полиция, не пропал, а уехал на заработки

Взволнованные родственники были уверены, что мужчину похитили
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Недавно в полицию обратилась 45-летняя жительница села Михайловка, которая сообщила, что ее сын уехал на заработки в Орск и пропал. Женщина утверждала, что ее сына похитили и удерживают в плену.

Началась эта запутанная история с того, что долгое отсутствие 28-летнего Александра К., проживающего в Уфе заметил его сосед, который и позвонил матери Саши. Та немедленно обратилась за помощью к волонтерам, а к поискам подключились СМИ.

В это время, увидев в интернете, что его разыскивают, Александр вышел на связь с родственниками, но с чужого телефона – чем еще больше уверил родных, что находится в беде. На все последующие звонки по указанному номеру отвечали совершенно незнакомые люди, которые ничего не могли сообщить о местонахождении уфимца.

Пока полицейские выясняли, где же Александр, он успел вернуться домой на попутках и рассказал, что ездил на заработки в Орск, где трудился в отделочной бригаде. Потом, по совету знакомого, уехал в город Гай, а оттуда в село Донецкое Оренбургской области. Там три недели Саша трудился пастухом, а на вопрос полиции, почему не сообщил об этом родственникам, уфимец признался, что просто потерял сотовый телефон, да и документов у него с собой не было.

- В итоге информация о похищении не подтвердилась. Полицейские посоветовали парню все-таки точнее сообщать родным, где он находиться, если в будущем вновь решит куда-нибудь ехать, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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