2018-10-26T13:49:34+03:00
Происшествия

Стали известны подробности задержания заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова

Высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства оказался не так прост, как казалось
Павел КРАЙНОВ
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Фото: прокуратура РБФото: прокуратура РБ
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Сегодня, 26 октября, стало известно о задержании первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Высокопоставленного сотрудника республиканской прокуратуры «скрутили» сотрудники ФСБ в московском аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. На данный момент ему предъявлено обвинение в получении взятки, решается вопрос о взятии его под стражу.

Ранее, по данным Собкор02.ру, в кабинете Горбунова прошли обыски. Тогда, якобы, сотрудники ФСБ обнаружили пикантные подробности его личной жизни: по словам собеседников издания, в служебном помещении нашли плетки и латексный костюм.

По данным ряда изданий, отставка Олега Горбунова с поста зампрокурора Башкирии должна было произойти сегодня, 26 октября. Он должен был получить 20 должностных окладов и спокойно уйти на пенсию.

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